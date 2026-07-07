सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर प्रसारित बयानों को किया खारिज, भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से गलत तरीके से प्रसारित हो रहे एक बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस बयान को गलत तरीके से उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह उन्होंने भारतीय टीम और 15 वर्षीय उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी का भी समर्थन करते हुए कहा कि टीम अपना बेहतर करने में जुटी है और उनका पूरी टीम को समर्थन है।
बयान
सोशल मीडिया पर प्रसारित बयान को लेकर क्या बोले सूर्यकुमार?
सूर्यकुमार ने एक्स पर लिखा, 'मैंने भी ऑनलाइन प्रसारित एक बयान को देखा है जिसे गलत तरीके से मुझसे जोड़ा गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान न तो दिया है और न ही इसकी अनुमति दी है।' अनुभवी क्रिकेटर ने प्रशंसकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने साथियों के प्रति अपने अटूट समर्थन पर जोर दिया है।
समर्थन
भारतीय टीम और सूर्यवंशी के समर्थन में क्या लिखा?
सूर्यकुमार ने लिखा, 'मैं टीम के लिए बहुत खुश हूं और उन्हें हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है कि लड़के पूरा जोर लगा रहे हैं और मेरा पूरा समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा।' उन्होंने भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने वाले सूर्यवंशी के लिए भी एक विशेष संदेश लिखा, 'वैभव, खासकर तुम्हारे लिए- तुम एक ऐसे सफर की शुरुआत पर हो जो बहुत रोमांचक होने वाला है। हर पल का आनंद लो और देश का मान बढ़ाते रहो।।'
निराशा
सूर्यकुमार को खराब प्रदर्शन के चलते टीम से किया गया बाहर
सूर्यकुमार ने मार्च में भारत को लगातार दूसरी बार टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाया था। हालांकि, उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे थे। IPL 2026 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार को न केवल भारत के टी-20 कप्तान पद से हटाया गया, बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जिनकी कप्तानी में भारत को आयरलैंड में ऐतिहासिक 0-2 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा।
आंकड़े
सूर्यकुमार के बतौर कप्तान कैसे रहे हैं आंकड़े?
क्रिकइंफो के मुताबिक, सूर्यकुमार ने 52 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (2023-2026) में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 40 में टीम को जीत मिली और 8 में हार का सामना किया। इस बीच 2 मैच टाई और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। बता दें कि 2024 में रोहित के कप्तानी को छोड़ने के बाद सूर्यकुमार को नियमित कप्तान बनाया गया था। वह भारत को ICC का खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित के बाद केवल तीसरे कप्तान बने थे।