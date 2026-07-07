सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम के समर्थन में दिया अहम बयान (तस्वीर: फाइल)

सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर प्रसारित बयानों को किया खारिज, भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं

लेखन भारत शर्मा 03:04 pm Jul 07, 202603:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से गलत तरीके से प्रसारित हो रहे एक बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस बयान को गलत तरीके से उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह उन्होंने भारतीय टीम और 15 वर्षीय उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी का भी समर्थन करते हुए कहा कि टीम अपना बेहतर करने में जुटी है और उनका पूरी टीम को समर्थन है।