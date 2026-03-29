सुनील नरेन ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा IPL मुकाबले खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार हरफनमौला खिलाड़ी सुनील नरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह अब इस लीग में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मुकाबले में हासिल की। नरेन ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने MI के लिए 189 मुकाबले खेले थे। नरेन की यह उपलब्धि उनके शानदार और लंबे करियर की गवाही देती है।

उपलब्धि नरेन ने इन खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे क्रीकबज के अनुसार, नरेन इस लीग में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पोलार्ड को पीछे छोड़ा है। इस सूची में एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर 184-184 मुकाबलों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, ड्वेन ब्रावो ने 161 मुकाबले खेले हैं। 37 साल के नरेन ने IPL 2012 में अपना पहला मुकाबला खेला था। वह एक रहस्यमयी स्पिनर के रूप में उभरे और अपनी विविधताओं से KKR को तीन खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

करियर विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नरेन IPL में विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 190 मुकाबलों में 192 विकेट झटके हैं और उनकी औसत 25.63 की रही है। इस दौरान उन्होंने 7 बार 4 विकेट और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। नरेन बल्ले से भी कमाल दिखा चुके हैं, उन्होंने 1,780 रन बनाए हैं और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 166.51 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं।

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