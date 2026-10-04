पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के लिए संन्यास का लक्ष्य निर्धारित किया है

सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के लिए निर्धारित किया संन्यास का लक्ष्य, दिया बड़ा अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 03:37 pm Oct 04, 202603:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 92 रन बनाकर आउट हो गए और महज 8 रनों से अपने शतक से चूक गए। इस पर पूर्व महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने गहरी निराशा और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने रोहित के संन्यास को लेकर एक बेहद अनोखा लक्ष्य रख दिया है।