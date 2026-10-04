सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के लिए निर्धारित किया संन्यास का लक्ष्य, दिया बड़ा अहम बयान

सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के लिए निर्धारित किया संन्यास का लक्ष्य, दिया बड़ा अहम बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 92 रन बनाकर आउट हो गए और महज 8 रनों से अपने शतक से चूक गए। इस पर पूर्व महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने गहरी निराशा और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने रोहित के संन्यास को लेकर एक बेहद अनोखा लक्ष्य रख दिया है।
लक्ष्य
गावस्कर ने रोहित के संन्यास को लेकर क्या रखा लक्ष्य?
गावस्कर ने जियोस्टार के 'हायर क्रिकेट लाइव' शो पर बातचीत करते हुए कहा, "रोहित शर्मा के 92 रन पर आउट होने से मुझे जो निराशा हुई है, उसकी वजह यह है कि वह शतक नहीं बना सके। वह संभवतः वनडे विश्व कप 2027 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। उस समय पर, जब वह संन्यास लेने का फैसला करें, मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहूंगा कि रोहित के वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से अधिक हो।"
अहमीयत
उम्र से ज्यादा शतकों की अहमियत पर क्या बोले गावस्कर
गावस्कर ने कहा, "अगर वह तीसरे वनडे में शतक बना लेते, तो वह अपने 36वें शतक के साथ इस उपलब्धि के और करीब पहुंच जाते। मेरे लिए, यह खास बात होती है जब किसी खिलाड़ी के शतकों की संख्या संन्यास के समय उसकी उम्र को पार कर जाती है। यह दर्शाता है कि उनका करियर कैसा रहा है और उन्होंने इतने सालों तक किस स्तर को बनाए रखा है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि रोहित उस मुकाम तक पहुंचें।"
उदाहरण
गावस्कर ने दिया अपने करियर का उदाहरण
गावस्कर ने अपने करियर का उदाहरण देते हुए कहा, "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अपने आखिरी साल में मैं भी अपनी उम्र के बराबर टेस्ट शतक बनाना चाहता था, लेकिन मैं तीन बार 90 के फेर में आउट हो गया। अगर मुझे वे शतक मिल जाते, तो मेरे शतकों की संख्या मेरे संन्यास की उम्र से मेल खाती, जो कि 38 वर्ष थी।"
उन्होंने कहा, "रोहित को आने वाले समय में अपने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करनी चाहिए।"
गणित
क्या है गावस्कर के इस लक्ष्य का गणित?
रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में फिलहाल 35 शतक दर्ज हैं। साल 2027 के वनडे विश्व कप के समापन तक रोहित की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी।
गावस्कर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए रोहित को अपने संभावित संन्यास (विश्व कप 2027) तक कम से कम 6 और वनडे शतक लगाने होंगे, ताकि उनके शतकों की संख्या (41) उनकी उम्र (40) से अधिक हो सके।
रोहित के लिए यह लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।