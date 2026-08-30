सुनील गावस्कर का नो-बॉल फेंकने वाले स्पिनरों पर फूटा गुस्सा, गेंदबाजी कोच को भी ठहराया जिम्मेदार
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच के ड्रॉ पर छूटने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनरों की नो-बॉल फेंकने की आदत पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी खिलाड़ियों के साथ टीम के गेंदबाजी कोच पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाने की सख्त वकालत की है। आइए गावस्कर के पूरे बयान पर एक नजर डाल लेते हैं।
नाराजगी
गावस्कर ने कैसे जताई नाराजगी?
गावस्कर ने मिड-डे में अपने कॉलम में लिखा, 'भारतीय गेंदबाजों द्वारा फेंकी जा रही नो-बॉल पर काफी टिप्पणियां हुई हैं। इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह खेल का रंग बदल सकती है। खिलाड़ी जब इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो वे अपने नियंत्रण वाली चीजों को करने की बात करते हैं। आज, रन-अप को चिह्नित करने के लिए टेप मेजर उपलब्ध होने के बावजूद बॉलिंग क्रीज को ओवरस्टेप करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए।'
विरोध
गावस्कर ने किया गेंदबाजी कोच के फ्री-हिट सुझाव का विरोध
गावस्कर ने भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले द्वारा मजाक में नो-बॉल को रोकने के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी 'फ्री-हिट' का नियम लाने के सुझाव पर भी नाराजगी जताई।
उन्होंने लिखा, 'कृपया, इस सजा से बल्लेबाजों के लिए टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना और आसान न बनाएं। वैसे भी एक ओवर में बाउंसरों की संख्या 2 सीमित होने और बाउंड्री लाइन को अंदर लाए जाने के कारण रन बनाना पहले से ही थोड़ा आसान हो गया है।'
सुझाव
गावस्कर ने दिया यह बड़ा सुझाव
इस समस्या से निपटने के लिए गावस्कर ने एक अनूठा और कड़ा फॉर्मूला पेश किया, जिसमें उन्होंने कोच को भी भागीदार बनाने की बात कही।
उन्होंने लिखा, 'फ्री-हिट की बजाय, एक ऐसे जुर्माने के बारे में क्या खयाल है जो हर अगली गलती पर दोगुना होता जाए, और साथ ही जुर्माने की आधी राशि गेंदबाजी कोच से भी वसूली जाए। इस प्रकार एकत्र जुर्माने का उपयोग लड़कों के बिखरने से पहले अंतिम टीम डिनर के लिए किया जा सकता है।'
सुझाव
गावस्कर ने टीम बॉन्डिंग को बढ़ावा देने के लिए भी दिया सुझाव
गावस्कर ने टीम बॉन्डिंग बढ़ाने का सुझाव देते हुए लिखा, 'मैदान पर थ्रो को बैक-अप न करने या कुछ और जो मैदान पर ठीक से नहीं किया गया हो, उसके लिए भी अन्य जुर्माने हो सकते हैं, जिस पर पूरी टीम वोट कर सकती है कि इसे लागू किया जाए या नहीं।'
उन्होंने आगे लिखा, 'यह एक मजेदार गतिविधि भी हो सकती है और टीम के खिलाड़ियों को आपस में और अधिक जोड़ने में कारगर हो सकती है।'
पृष्ठभूमि
कोलंबो टेस्ट में भारतीय स्पिनरों ने फेंकी 12 नो-बॉल
बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में भारतीय स्पिनरों ने कुल 12 नो-बॉल फेंकी थी। इसमें सबसे ज्यादा 7 नो-बॉल सारांश जैन और 4 रविंद्र जडेजा ने फेंकी थी।
यह 2021 के बाद किसी टेस्ट में स्पिन गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई तीसरी सबसे ज्यादा नो-बॉल हैं।
इस अवधि में अफगानिस्तान ने 2023 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 15 नो-बॉल और भारत ने 2021 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 14 नो-बॉल फेंकी थीं।