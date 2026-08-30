सुनील गावस्कर का नो-बॉल फेंकने वाले स्पिनरों पर फूटा गुस्सा, गेंदबाजी कोच को भी ठहराया जिम्मेदार

गावस्कर ने भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले द्वारा मजाक में नो-बॉल को रोकने के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी 'फ्री-हिट' का नियम लाने के सुझाव पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने लिखा, 'कृपया, इस सजा से बल्लेबाजों के लिए टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना और आसान न बनाएं। वैसे भी एक ओवर में बाउंसरों की संख्या 2 सीमित होने और बाउंड्री लाइन को अंदर लाए जाने के कारण रन बनाना पहले से ही थोड़ा आसान हो गया है।'