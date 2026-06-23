सुनील गावस्कर ने BCCI से खिलाड़ियों के हित में की खास अपील

सुनील गावस्कर की BCCI से अपील, कहा- खिलाड़ियों को साल में मिले एक महीने का आराम

लेखन भारत शर्मा 01:23 pm Jun 23, 202601:23 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से खिलाड़ियों के कल्याण को प्राथमिकता देने की खास अपील की है। इसमें केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों को हर साल एक महीने का निर्बाध आराम दिया जाना शामिल है। उनकी यह टिप्पणी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आयोजित की गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के क्लीन स्वीप के बाद आई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।