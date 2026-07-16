स्टीव स्मिथ ने मेजर लीग क्रिकेट में लगाया शतक, उनकी टीम ने दर्ज की रिकॉर्ड जीत

जीत के लिए मिले 267 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की और 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 48 गेंदों में 7 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाए।

इस बीच उन्होंने एंड्रिस गौस के साथ मिलकर 241 रन की साझेदारी की।

गौस 51 गेंदों में 10 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 132 रन बनाकर नाबाद रहे।