स्टीव स्मिथ के टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्या अगले साल एशेज सीरीज नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ? दिया ये बड़ा बयान

लेखन आदर्श कुमार 12:53 pm Sep 15, 202612:53 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज 2027 को लेकर अभी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। 37 वर्षीय बल्लेबाज अपने टेस्ट भविष्य पर सीरीज दर सीरीज फैसला ले रहे हैं। उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वह इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास इस दौरे पर इंग्लैंड में एशेज सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, स्मिथ इस अभियान का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।