स्टीफन फ्लेमिंग ने CSK के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है

स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, 17 साल बाद दिया मुख्य कोच पद से इस्तीफा

लेखन भारत शर्मा 12:19 pm Jul 13, 202612:19 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में शामिल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ 18 सालों से चला आ रहा साथ छोड़ दिया है। उन्होंने टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही IPL इतिहास की सबसे सफल साझेदारियों में से एक का अंत हो गया है। फ्लेमिंग पहली बार 2008 में बतौर खिलाड़ी CSK से जुड़े थे और 2009 में मुख्य कोच का पद संभाला था।