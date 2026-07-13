स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, 17 साल बाद दिया मुख्य कोच पद से इस्तीफा

स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ, 17 साल बाद दिया मुख्य कोच पद से इस्तीफा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में शामिल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ 18 सालों से चला आ रहा साथ छोड़ दिया है। उन्होंने टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही IPL इतिहास की सबसे सफल साझेदारियों में से एक का अंत हो गया है। फ्लेमिंग पहली बार 2008 में बतौर खिलाड़ी CSK से जुड़े थे और 2009 में मुख्य कोच का पद संभाला था।
बयान
इस्तीफे को लेकर क्या बोले फ्लेमिंग?
फ्लेमिंग ने कहा, "खेल जगत में 18 साल एक लंबा समय होता है। मैं कृतज्ञता के अलावा और कुछ नहीं चाहता। CSK के साथ बिताया मेरा समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है।" उन्होंने कहा, "हमने साथ मिलकर अविस्मरणीय जीतें मनाईं और मुश्किल पलों का सामना किया। CSK हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी और मैं आने वाले वर्षों तक टीम का हौसला बढ़ाता रहूंगा।"
पुष्टि
CSK प्रबंधन ने की फ्लेमिंग के इस्तीफे की पुष्टि
CSK प्रबंधन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए फ्लेमिंग के इस्तीफे की पुष्टि की है। CSK की मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, "स्टीफन फ्लेमिंग इस फ्रेंचाइजी के लगभग पूरे सफर में हमारी कोचिंग यूनिट की जान रहे हैं। लगभग 2 दशकों से उन्होंने हमारी पहचान, दृष्टिकोण और उत्कृष्टता की खोज को आकार देने में मदद की है। हम उनके अटूट समर्पण, जुनून और नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वह हमेशा टीम की विरासत का अभिन्न अंग रहेंगे।"
सराहना
CSK के प्रबंध निदेशक ने भी की फ्लेमिंग की सराहना
CSK के प्रबंध निदेशक केएस विश्वनाथन ने कहा, "फ्लेमिंग ने न सिर्फ हमारे खेलने के तरीके को परिभाषित किया, बल्कि तय किया कि हम एक फ्रेंचाइजी के रूप में क्या चाहते हैं। उन्होंने निरंतरता, विनम्रता और टीम को सर्वोपरि रखने पर आधारित संस्कृति का निर्माण किया।" उन्होंने कहा, "लोगों को समझने और टीम के खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक रही है। हमें इस यात्रा को साझा करने पर गर्व है।"
सफर
CSK के साथ कैसा रहा फ्लेमिंग का कोचिंग सफर?
फ्लेमिंग का CSK के साथ मुख्य कोच का सफर बेहतरीन रहा है। उनकी कोचिंग में टीम ने 5 IPL खिताब (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) अपने नाम किए। इसी तरह वह 2 बार (2010 और 2014) चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट जीतने में भी सफल रही। इतना ही नहीं CSK ने रिकॉर्ड 12 बार IPL प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 IPL संस्करणों के फाइनल तक पहुंची। उन्होंने टीम को एकजुट कर दमदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया था।