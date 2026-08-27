टेस्ट क्रिकेट: 2 मैचों की सीरीज की चारों पारियों में 50+ रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगाकारा ने 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3 शतक लगाए थे। उन्होंने गॉल टेस्ट में 142 और 105 की पारियां खेलीं थी और मैच ड्रॉ रहा था।

इसके बाद कोलंबो टेस्ट में 139 और 55 रन बनाए और श्रीलंका ने मैच जीता था।

2014 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 147 और 61, और लीड्स टेस्ट में 79 और 55 रन के स्कोर किए थे।