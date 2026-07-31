श्रीलंका बनाम भारत: जसप्रीत बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट, सीरीज के लिए होंगे उपलब्ध 

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सारांश जैन के रूप में नए खिलाड़ी को चुना है।

सारांश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक 54 मैचों की 97 पारियों में 27.30 की औसत से 188 विकेट चटकाए हैं।

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पड्डिकल, सारांश जैन।