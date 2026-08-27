सोनल दिनुशा के शतक की बदौलत ड्रॉ रहा कोलंबो टेस्ट, भारत ने 1-0 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अपनी पहली पारी के बाद फॉलो-ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 429/9 रन बनाए और मैच को ड्रॉ कराया। श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने दोनों पारियों में शतक लगाए और भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरा। भारत ने सीरीज को 1-0 से जीता। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मैच
कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी में 503/9 का स्कोर बनाया, जिसमें देवदत्त पडिक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115*) ने शतक लगाए।
जवाब में श्रीलंकाई पारी दिनुशा के शतक की मदद से 290 रन पर ही सिमट गई।
इसके बाद फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर हुई मेजबान टीम ने पसिंदु सूरियाबंदारा (92) और दिनुशा (133*) की बदौलत 429/9 का स्कोर बनाया और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
देवदत्त पडिक्कल
पडिक्कल ने लगाया शतक
नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए पडिक्कल ने सीरीज के कोलंबो टेस्ट की अपनी पहली पारी में 117 रन बनाए।
यह उनका लगातार दूसरा टेस्ट शतक साबित हुआ। इससे पहले उन्होंने सीरीज के पहले गॉल टेस्ट में 167 रन की पारी खेली थी।
पडिक्कल ने सीरीज में 300 से अधिक रन बनाए। इस सीरीज के पहले टेस्ट में उन्होंने 167 और 44 रन के स्कोर किए थे और भारतीय टीम को जीत मिली थी।
रिकॉर्ड्स
पडिक्कल ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
भारत के नंबर-3 बल्लेबाजों द्वारा विदेशों में लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने का पिछला कारनामा चेतेश्वर पुजारा ने किया था।
पुजारा ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2018-19 में मेलबर्न में 106 और 0 रन, और उसके बाद सिडनी में 193 रन की पारी खेली थी।
पडिक्कल अब श्रीलंका में खेली गई एक टेस्ट सीरीज में 2 शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले विनोद कांबली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन और पुजारा ऐसा कर चुके हैं।
ध्रुव जुरेल
जुरेल ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक
भारत ने जब 296 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए।
सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने टिककर बल्लेबाजी की और पंत के साथ 112 रन की साझेदारी की। उम्दा लय में बल्लेबाजी करते हुए जुरेल ने दूसरे दिन अपना शतक पूरा किया।
वह 115 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।
यह जुरेल के टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ।
पंत
पंत ने छक्कों के मामले में गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा
पंत ने अपनी पारी में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए।
इस बीच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छक्कों के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट (100) को पीछे छोड़ दिया।
पंत अब टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।
इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (138) पहले और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम (107) दूसरे नंबर पर हैं।
दिनुशा
भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बने दिनुशा
दिनुशा भारत के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक (103 और 133*) लगाने वाले श्रीलंका के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले दलीप मेंडिस (105 और 105, 1982) और अरविंदा डी सिल्वा (146 और 120, 1997) ऐसा कर चुके थे।
अरविंदा (2 बार), कुमार संगाकारा (2 बार), दलीप मेंडिस, असंका गुरुसिन्हा, तिलकरत्ने दिलशान, धनंजय डी सिल्वा और कामिंडु मेंडिस के बाद दिनुशा टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले 8वें श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं।
उपलब्धि
दिनुशा इस विशेष सूची में हुए शामिल
दिनुशा ने पहले टेस्ट में 100 और 84 रन के स्कोर किए थे।
इसके बाद गॉल टेस्ट की अपनी पहली पारी में 103 रन बनाए थे। वह अब तीसरे ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज बने, जिन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की अपनी चारों पारियों में 50+ रन बनाए।
उनसे पहले पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा (बनाम बांग्लादेश, 2013 और बनाम इंग्लैंड, 2014) और दिमुथ करुणारत्ने (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018) ऐसा कर चुके हैं।