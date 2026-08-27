दिनुशा ने दोनों पारियों में लगाए शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सोनल दिनुशा के शतक की बदौलत ड्रॉ रहा कोलंबो टेस्ट, भारत ने 1-0 से जीती सीरीज

लेखन अंकित पसबोला 04:41 pm Aug 27, 202604:41 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अपनी पहली पारी के बाद फॉलो-ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 429/9 रन बनाए और मैच को ड्रॉ कराया। श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने दोनों पारियों में शतक लगाए और भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरा। भारत ने सीरीज को 1-0 से जीता। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।