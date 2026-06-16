श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

उपलब्धि

निलाक्षिका ने हासिल की ये उपलब्धि

महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में 50 या उससे अधिक रन की पारी खेलने वाली श्रीलंका की बल्लेबाजों की सूची में अब निलाक्षिका का नाम भी जुड़ गया है। उनसे पहले अट्टापट्टू 3 बार और हर्षिता समरविक्रमा एक बार यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। निलाक्षिका इस सूची में शामिल होने वाली श्रीलंका की सिर्फ तीसरी बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में निलाक्षिका ने 39 रन की पारी खेली थी। हालांकि, टीम को हार मिली थी।