श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 7वें मुकाबले में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। ये महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में पहला मौका है, जब श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को किसी मैच में हराया है। कीवी टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार झेली है। वहीं, श्रीलंका को उसके पहले मुकाबले में इंग्लैंड से हार मिली थी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कप्तान अमेलिया केर (45) और सोफी डिवाइन (45) ने अच्छी पारियां खेलीं। टीम ने 150/6 का स्कोर बनाया। जवाब में निलाक्षिका सिल्वा (54) की अर्धशतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। चमारी अट्टापट्टू ने 27 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए नेंसी पटेल ने 2 विकेट चटकाए।
पचासा
निलाक्षिका ने अकेल दिला दी श्रीलंका को जीत
निलाक्षिका सिल्वा छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरीं और 37 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 145.95 की रही। निलाक्षिका ने पहले कविशा दिलहारी के साथ 39 गेंदों में 49 रन की साझेदारी की फिर कौशानी नुथ्यंगाना के साथ 28 गेंदों में 48 रन जोड़कर टीम को जीत तक पहुंचाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा।
गेंदबाजी
श्रीलंका के गेंदबाजों का रहा अच्छा प्रदर्शन
श्रीलंका के सभी गेंदबाजों का मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा और उन्होंने ज्यादा रन खर्च नहीं किए। इससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर काफी दबाव बन गया। श्रीलंका ने यहीं से मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मिथाली अयोध्या ने 4 ओवर में 24 रन दिए और एक विकेट अपने नाम किया। कविशा दिलहारी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं, सुगंदिका कुमारी, निमाशा मीपागे और अट्टापट्टू ने एक-एक विकेट अपने नाम किए।
उपलब्धि
निलाक्षिका ने हासिल की ये उपलब्धि
महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में 50 या उससे अधिक रन की पारी खेलने वाली श्रीलंका की बल्लेबाजों की सूची में अब निलाक्षिका का नाम भी जुड़ गया है। उनसे पहले अट्टापट्टू 3 बार और हर्षिता समरविक्रमा एक बार यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। निलाक्षिका इस सूची में शामिल होने वाली श्रीलंका की सिर्फ तीसरी बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में निलाक्षिका ने 39 रन की पारी खेली थी। हालांकि, टीम को हार मिली थी।