श्रीलंका-A बनाम इंडिया-A: साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे मैच में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

टेस्ट

भारत की ओर से 7 टेस्ट खेल चुके हैं सुदर्शन

सुदर्शन ने अब तक 7 टेस्ट की 12 पारियों में 31.91 की औसत के साथ 383 रन बनाए। उन्होंने अब तक 3 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन का रहा है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले साल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह अपनी पहली पारी में प्रभावित नहीं कर सके थे। उन्होंने उस सीरीज में 6 पारियों में सिर्फ 140 रन बनाए थे।