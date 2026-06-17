श्री चरणी ने महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार लिया 4 विकेट हॉल

गेंदबाजी

ऐसी रही श्री चरणी की गेंदबाजी

चरणी ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। इस खिलाड़ी ने रोबिने राइके (8), फ्रेडरिक ओवरडाइक (9), आइरिस ज्विलिंग (8) और मिर्थे वान डेन राड (0) को अपना शिकार बनाया। चरणी के अलावा शफाली ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 3.2 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। नंदनी शर्मा ने 2 और दीप्ति शर्मा ने एक विकेट अपने नाम किए।