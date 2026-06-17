श्री चरणी ने महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार लिया 4 विकेट हॉल
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 10वें मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल साबित हुआ। टी-20 विश्व कप में उन्होंने पहली बार ये कारनामा किया है। उनकी शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम को 95 रन से जीत मिली। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही श्री चरणी की गेंदबाजी
चरणी ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। इस खिलाड़ी ने रोबिने राइके (8), फ्रेडरिक ओवरडाइक (9), आइरिस ज्विलिंग (8) और मिर्थे वान डेन राड (0) को अपना शिकार बनाया। चरणी के अलावा शफाली ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 3.2 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। नंदनी शर्मा ने 2 और दीप्ति शर्मा ने एक विकेट अपने नाम किए।
करियर
चरणी के टी-20 करियर पर एक नजर
चरणी ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2025 में खेला था। उन्होंने 22 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 17.28 की औसत से 35 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.39 की रही है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 का रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 2 मैच की 2 पारियों में 5.71 की औसत से 7 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5 की रही है।
जानकारी
चरणी ने ये उपलब्धि की हासिल
मुकाबले में 21 वर्षीय चरणी ने 4 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। वह महिला टी-20 विश्व कप में 4 विकेट लेने वाली भारत की नौवीं गेंदबाज बनीं। साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी भी हैं।