LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL इतिहास में SRH द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए आंकड़े 
IPL इतिहास में SRH द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए आंकड़े 
अभिषेक शर्मा ने SRH के कई शानदार रन चेज में शानदार पारियां खेली हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL इतिहास में SRH द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Apr 26, 2026
04:29 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) कई बार बड़े लक्ष्यों का सफल पीछा कर अपनी पहचान मजबूत की है। टीम ने अलग-अलग मुकाबलों में दबाव के बावजूद शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर हासिल किए हैं। खास बात यह रही कि सबसे बड़े लक्ष्यों में भी SRH के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज और समझदारी का बेहतरीन मेल दिखाया। ये उपलब्धियां टीम की ताकत और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाती हैं।

#1

246 रन बनाम PBKS, IPL 2025

IPL 2025 के 27वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना SRH से हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए PBKS ने श्रेयस अय्यर (82) की धमाकेदार पारी के दम पर 245/6 का स्कोर बना दिया था। जवाब में अभिषेक शर्मा (141) और ट्रेविस हेड (66) की ताबड़तोड़ पारियों के दम पर SRH ने 18.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। उनके सिर्फ 2 बल्लेबाज ही पवेलियन लौटे थे। हेनरिक क्लासेने 14 गेंदों में 21 रन बनाए थे।

#2

229 रन बनाम RR, IPL 2026

IPL 2026 के 36वें मुकाबले में SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वैभव सूर्यवंशी (103) की शतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 228/6 का स्कोर बनाया। ईशान मलिंगा ने 38 रन देकर SRH के लिए 2 विकेट लिए थे। जवाब में हेड (6) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन (74) और अभिषेक (57) ने पूरा मैच पलट दिया। SRH ने 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

Advertisement

#3

215 रन बनाम RR, IPL 2023 

IPL 2023 के 52वें मुकाबले में RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214/2 का स्कोर बनाया थ। जोस बटलर के बल्ले से 95 रन निकले थे। संजू सैमसन ने 66 रन बनाए थे। जवाब में अभिषेक ने 55 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी के बल्ले से 47 रन निकले थे। क्लासेन ने सिर्फ 12 गेंदों में 26 रन जड़े थे। ग्लेन फिलिप्स ने 7 गेंदों में 25 रन बना दिए थे। SRH ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

Advertisement

#4

215 रन बनाम PBKS, IPL 2024 

IPL 2024 के 69वें मैच में PBKS ने SRH को 215 रन का लक्ष्य दिया था। SRH ने लक्ष्य को 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया था। प्रभसिमरन सिंह ने 45 गेंदों का सामना कर 71 रन बनाए थे। राइली रूसो ने 24 गेंदों में 49 रन की पारी खेली थी। जवाब में अभिषेक ने 28 गेंदों में 66 रन बना दिए थे। क्लासेन ने 42 रन की पारी खेली थी। 4 विकेट से SRH को जीत मिली।

Advertisement