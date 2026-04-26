IPL इतिहास में SRH द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए आंकड़े 

#1 246 रन बनाम PBKS, IPL 2025 IPL 2025 के 27वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना SRH से हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए PBKS ने श्रेयस अय्यर (82) की धमाकेदार पारी के दम पर 245/6 का स्कोर बना दिया था। जवाब में अभिषेक शर्मा (141) और ट्रेविस हेड (66) की ताबड़तोड़ पारियों के दम पर SRH ने 18.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। उनके सिर्फ 2 बल्लेबाज ही पवेलियन लौटे थे। हेनरिक क्लासेने 14 गेंदों में 21 रन बनाए थे।

#2 229 रन बनाम RR, IPL 2026 IPL 2026 के 36वें मुकाबले में SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वैभव सूर्यवंशी (103) की शतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 228/6 का स्कोर बनाया। ईशान मलिंगा ने 38 रन देकर SRH के लिए 2 विकेट लिए थे। जवाब में हेड (6) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन (74) और अभिषेक (57) ने पूरा मैच पलट दिया। SRH ने 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

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#3 215 रन बनाम RR, IPL 2023 IPL 2023 के 52वें मुकाबले में RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214/2 का स्कोर बनाया थ। जोस बटलर के बल्ले से 95 रन निकले थे। संजू सैमसन ने 66 रन बनाए थे। जवाब में अभिषेक ने 55 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी के बल्ले से 47 रन निकले थे। क्लासेन ने सिर्फ 12 गेंदों में 26 रन जड़े थे। ग्लेन फिलिप्स ने 7 गेंदों में 25 रन बना दिए थे। SRH ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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