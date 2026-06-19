श्रीसंत ने गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है (तस्वीर: फाइल)

श्रीसंत का गौतम गंभीर पर तीखा हमला, कहा- भारतीय टीम को उनकी जरूरत नहीं

लेखन भारत शर्मा 01:08 pm Jun 19, 202601:08 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को मौजूदा व्यवस्था में गंभीर की जरूरत नहीं है। टीम को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह के मार्गदर्शक से बेहतर लाभ मिलेगा। द लल्लनटॉप पर साक्षात्कार में श्रीसंत ने कहा कि टीम को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका खिलाड़ी सचमुच सम्मान करते हों। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।