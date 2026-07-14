जेडेन लेनॉक्स ने न्यूजीलैंड के लिए बतौर स्पिनर वनडे में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है

न्यूजीलैंड के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले स्पिनर, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 03:25 pm Jul 14, 202603:25 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। इस जीत में कीवी स्पिनर जेडेन लेनॉक्स का अहम योगदान रहा, जिन्होंने पहला 5 विकेट हॉल (5/19) लेकर कैरेबियन टीम को 138 रन ऑलआउट कर दिया। यह न्यूजीलैंड के लिए वनडे में स्पिनर द्वारा किया गया तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। आइए अन्य दो स्पिनर के प्रदर्शन पर भी नजर डालते हैं।