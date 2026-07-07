स्पेन ने 1-0 से मैच जीत लिया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:05 am Jul 07, 202603:05 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया। हार के बाद दिग्गज फुटबॉलर मैदान पर भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रोनाल्डो अपने करियर का आखिरी विश्व कप खेल रहे थे, लेकिन मुकाबले में वह गोल करने में नाकाम रहे। आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।