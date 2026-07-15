स्पेन को मैच में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 02:46 am Jul 15, 202602:46 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ स्पेन ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ये 2010 के बाद पहला मौका होगा जब वे फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। स्पेन विश्व कप इतिहास में सिर्फ दूसरी बार फाइनल खेलेंगे। मैच में फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे एक भी गोल नहीं कर पाए। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।