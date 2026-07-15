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फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स 
स्पेन को मैच में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखन आदर्श कुमार
Jul 15, 2026
02:46 am
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ स्पेन ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ये 2010 के बाद पहला मौका होगा जब वे फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। स्पेन विश्व कप इतिहास में सिर्फ दूसरी बार फाइनल खेलेंगे। मैच में फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे एक भी गोल नहीं कर पाए। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा 

मैच का लेखा-जोखा 

मैच के 22वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी मिली।

लुकास डिग्ने को पता नहीं चला कि लमिन यामाल कहां हैं, जब वह ऊंची आई गेंद को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे।

इसी दौरान उनका पैर यमाल से टकराया और वह बॉक्स में तुरंत गिर गए।

स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने इसे पेनल्टी में बदल दिया। पेड्रो पोरो ने 58वें मिनट में दूसरा गोल किया और स्पेन ने पूरी तरह से मैच में पकड़ बना ली।

गोल

स्पेन के लिए गोल करने वाले खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड बनाए 

स्पेन के डिफेंडर पेड्रो ने फीफा विश्व कप में खास उपलब्धि हासिल की।

वह फर्नांडो हिएरो (1998 और 2002) के बाद एक ही विश्व कप में स्पेन के लिए 2 गोल करने वाले सिर्फ दूसरे डिफेंडर बन गए हैं।

वहीं, ओयारजाबाल ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल करने के मामले में एमिलियो बुट्रागुएनो (1986) और डेविड विला (2010) की बराबरी कर ली है।

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इतिहास

स्पेन की टीम ने रचा इतिहास 

स्पेन की टीम अब सभी प्रतियोगिताओं में लगातार 37 मुकाबलों से अजेय है। इस दौरान स्पेन ने 28 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि 9 मुकाबले ड्रॉ रहे।

इसके साथ ही उसने किसी यूरोपीय देश के सबसे लंबे अजेय रहने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो पहले इटली के नाम था।

इसके अलावा स्पेन बड़ी प्रतियोगिताओं (विश्व कप और यूरो) के नॉकआउट चरण में लगातार 8 जीत दर्ज करने वाली पहली यूरोपीय टीम भी बन गई है।

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आंकड़े

मैच के आंकड़े 

मैच में स्पेन ने गोल करने की 14 बार कोशिश की और 4 बार टारगेट पर शॉट लगाए।

स्पेन ने 10 बार कोशिश की और वह 2 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही। मैच में फ्रांस का 49 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा। उसने 87 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 408 पास पूरे किए।

इसी तरह स्पेन का मैच में 51 प्रतिशत बॉल पर कब्जा रहा और उसने 96 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 487 पास पूरे किए।

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