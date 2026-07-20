स्पेन ने फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 16 साल बाद जीती ट्रॉफी, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:32 am Jul 20, 202603:32 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन ने 16 साल बाद ट्रॉफी जीत ली। इससे पहले वह 2010 में नीदरलैंड को हराकर पहली बार चैंपियन बने थे। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने से चूक गई। लियोनल मेसी कोई गोल नहीं कर सके। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर पाईं, जिसके बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया। अतिरिक्त समय में स्पेन ने गोल किया।