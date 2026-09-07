ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम घोषित, गेराल्ड कोएत्जी की वापसी

दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कोनराड ने इस सीरीज को वनडे विश्व कप 2027 के लिहाज से बेहद अहम बताया है।

उन्होंने कहा, "विश्व कप में अब करीब एक साल का समय बचा है। ऐसे में यह सीरीज हमारी टीम को सही आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इस सीजन के अंत में बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैचों से पहले अन्य खिलाड़ियों को भी अपनी दावेदारी पेश करने का मौका मिलेगा।"