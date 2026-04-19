दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी-20 में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय महिला टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शफाली वर्मा (57) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाई। अनुष्का शर्मा ने 28 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए तुमी सेखुखुने और क्लोई ट्रायोन ने 3-3 विकेट चटकाए। जवाब में लौरा वोल्वार्ड्ट (54) और सुने लूस (57) की पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका को आसान जीत मिल गई। श्रेयंका पाटिल ने 2 विकेट अपने नाम किए।

अर्धशतक शफाली ने लगाया अपना 15वां अर्धशतक मैच में शफाली ने 38 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 15वां अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 100 मुकाबले खेले हैं और इसकी 99 पारियों में 28.06 की औसत से 2,610 रन बनाए हैं।उनकी स्ट्राइक रेट 135.51 की रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया।

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पारी लौरा ने भारत के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक लौरा ने 34 गेंदों का सामना किया और 54 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 158.81 की रही। ये इस खिलाड़ी के टी-20 करियर का 15वां अर्धशतक रहा। वह 95 मुकाबलों की 89 पारियों में 36.79 की औसत से 2,539 रन बना चुकी हैं। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 15 मैच की 14 पारियों में 26.81 की औसत से 295 रन बनाईं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं।

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