दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी-20 में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी-20 मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की टीम को दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से हराया था। डरबन के मैदान पर भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कुछ खास नहीं रही। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में भारतीय महिला टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शफाली वर्मा (57) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाई। अनुष्का शर्मा ने 28 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए तुमी सेखुखुने और क्लोई ट्रायोन ने 3-3 विकेट चटकाए। जवाब में लौरा वोल्वार्ड्ट (54) और सुने लूस (57) की पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका को आसान जीत मिल गई। श्रेयंका पाटिल ने 2 विकेट अपने नाम किए।
अर्धशतक
शफाली ने लगाया अपना 15वां अर्धशतक
मैच में शफाली ने 38 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 15वां अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 100 मुकाबले खेले हैं और इसकी 99 पारियों में 28.06 की औसत से 2,610 रन बनाए हैं।उनकी स्ट्राइक रेट 135.51 की रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया।
पारी
लौरा ने भारत के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक
लौरा ने 34 गेंदों का सामना किया और 54 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 158.81 की रही। ये इस खिलाड़ी के टी-20 करियर का 15वां अर्धशतक रहा। वह 95 मुकाबलों की 89 पारियों में 36.79 की औसत से 2,539 रन बना चुकी हैं। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 15 मैच की 14 पारियों में 26.81 की औसत से 295 रन बनाईं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं।
पचासा
लूस ने जड़ा 7वां अर्धशतक
लूस ने 46 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 123.91 की रही। ये उनके टी-20 करियर का 7वां अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 140 मैच खेले हैं और इसकी 105 पारियों में 22.15 की औसत और 111.19 की स्ट्राइक रेट से 1,728 रन बनाने में सफल रहीं हैं। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 16 पारियों में 378 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं।