दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने शतक जड़कर रचा इतिहास, जानिए कैसे

एक समय दक्षिण अफ्रीका टीम 181 रन पर 5 विकेट गंवाकर संकट से जूझ रही थी। उसके बाद रिकेल्टर और मुल्डर ने 154 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।

रिकेल्टन पारी में 219 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 101 रन बनाकर जोश इंग्लिस द्वारा रन आउट हुए।

मुल्डर ने 221 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया को 5वें दिन 288 रन का लक्ष्य मिला है।