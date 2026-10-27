मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी की है (फाइल तस्वीर)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल स्टार्क ने लिया 20वां 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:14 pm Oct 27, 202610:14 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। एक समय दक्षिण अफ्रीका बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी टीम 329 रन बना पाई। यह स्टार्क के टेस्ट करियर का 20वां, 5 विकेट हॉल रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने तीसरी बार ये कारनामा किया। उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।