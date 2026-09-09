दक्षिण अफ्रीका के जॉर्डन हरमन ने नामीबिया के खिलाफ पहले वनडे में लगाया शतक, बनाए रिकॉर्ड्स

24 वर्षीय हरमन ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने पहले मैच में प्रभावित किया और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।

क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 93 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 126 गेंदों पर 150 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने शतक में 17 चौके और 3 छक्के लगाए।