दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 5वें टी-20 मैच में हराया, सीरीज की 3-2 से अपने नाम 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका की टीम दक्षिण अफ्रीका से मुल्डर ने 31 रन बनाए। इसके बाद रुबिन हरमन (39), और कॉनर एस्टरहुइजन (75) ने उपयोगी पारियां खेली। आखिरी ओवरों के दौरान डियन फॉरेस्टर ने 13 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में कटेन क्लार्क (2) के जल्दी आउट होने के बाद टिम रॉबिन्सन (25) और डेन क्लीवर (22) ने पारी को संभालने का प्रयास किया। इसके बाद बेवोन जैकब्स (36) के संघर्ष के बावजूद न्यूजीलैंड को हार मिली।

कॉनर एस्टरहुइजन कॉनर एस्टरहुइजन ने लगाया अर्धशतक जब दक्षिण अफ्रीका ने 76 के स्कोर पर ही अपना दूसरा विकेट खो दिया था, तब एस्टरहुइजन क्रीज पर आए। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया। वह 33 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 5 पारियों में 50.00 की औसत और 145.98 की स्ट्राइक रेट के साथ 200 रन हो गए हैं।

Advertisement