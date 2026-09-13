दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया को तीसरे वनडे में हराया, 3-0 से सीरीज की अपने नाम 

फोर्टुइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 10 ओवर के कोटे में 33 रन देकर 4 विकेट लिए।

क्रिकइंफो के अनुसार, उन्होंने वनडे में पहली बार 4 विकेट लिए।

इसके साथ ही 18 मैचों में उनके कुल विकेटों की संख्या 22 हो गई है और उनकी इकॉनमी 4.84 रही है।

कुल मिलाकर, लिस्ट A क्रिकेट में इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 122 मैचों में 145 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी लगभग 4.6 रही है।