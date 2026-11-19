दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:29 pm Nov 19, 202604:29 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 12 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश की दूसरी पारी महज 168 रन पर सिमट गई। आइए, इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।