दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 32 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 67 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 365/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 49.5 ओवर में 333 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
दक्षिण अफ्रीका के लिए तेम्बा बावुमा (103) और डेविड मिलर (142) ने शानदार शतकीय पारी खेली।
ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए। वहीं, जैक एडवर्ड्स ने 5 विकेट लिए। विकेट चटकाने के बावजूद सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए।
जवाब में मिचेल मार्श (84) और ट्रेविस हेड (84) ने ऑस्ट्रेलिया को जोरदार शुरुआत दी, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए।
अंत में जेवियर बार्टलेट (50) ने संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
शतक
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बावुमा ने लगाया दूसरा शतक
बावुमा 116 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 88.79 की रही।
ये उनके करियर का छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया।
कंगारू टीम के खिलाफ बावुमा के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। साल 2023 के बाद बावुमा ने इस प्रारूप में पहला शतक लगाया।
उन्होंने 57 वनडे खेले हैं और 55 पारियों में 43.36 की औसत से 2,168 रन बनाए हैं।
पारी
मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जड़ा अपना चौथा शतक
मिलर ने 93 गेंदों में 142 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.69 की रही।
मिलर के वनडे करियर का यह 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 73 गेंदों में पूरा किया।
कंगारू टीम के खिलाफ उनके बल्ले से निकला यह चौथा वनडे शतक है। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक (4) लगाने के मामले में मिलर शीर्ष पर आ गए हैं।
रिकॉर्ड
इस बड़े रिकॉर्ड की मिलर ने की बराबरी
वनडे क्रिकेट में नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मिलर अब शीर्ष पर पहुंच गए हैं।
मिलर के नाम अब 8 शतक हो गए हैं।
उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के जोस बटलर की बराबरी कर ली है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 7-7 वनडे शतक लगाए थे।
पहला
एडवर्ड्स ने पहली बार लिया वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल
एडवर्ड्स ने मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 67 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6.70 की रही।
ये उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा।
इस खिलाड़ी ने इसी सीरीज में अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 24.60 की औसत से 5 विकेट चटकाए हैं।
पहले मैच में उन्होंने 56 रन खर्च किए थे और उनको एक भी सफलता नहीं मिल पाई थी।
पारी
ऐसी रही मार्श और हेड की पारी
मार्श ने 53 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.49 की रही।
वहीं, हेड ने 76 गेंदों में 84 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 110.53 की रही।
मार्श के वनडे करियर का ये 23वां अर्धशतक साबित हुआ।
वहीं, हेड के वनडे करियर का यह 18वां अर्धशतक रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं।
जानकारी
बार्टलेट ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया
बार्टलेट ने 28 गेंदों में 50 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छ्क्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 178.57 की रही। उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 2 अर्धशतक की मदद से 122 रन बनाए हैं।