दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त 

बावुमा 116 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 88.79 की रही।

ये उनके करियर का छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया।

कंगारू टीम के खिलाफ बावुमा के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। साल 2023 के बाद बावुमा ने इस प्रारूप में पहला शतक लगाया।

उन्होंने 57 वनडे खेले हैं और 55 पारियों में 43.36 की औसत से 2,168 रन बनाए हैं।