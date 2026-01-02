टी-20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका 

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। 15 सदस्यीय टीम का कप्तान एडेन मार्करम को बनाया गया है। चोटिल कगिसो रबाडा की टीम में वापसी हुई है। वहीं, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले जेसन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है। विश्व कप भारत और श्रीलंका में होना ह। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

खिलाड़ी स्टब्स को टीम से निकालने के फैसले ने चौंकाया स्टब्स का चयन ना होना सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा, क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका की टीम के नियमित खिलाड़ी रहे हैं। यह फैसला दिखाता है कि चयनकर्ता उपमहाद्वीप में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अलग संयोजन पर भरोसा कर रहे हैं। चयन समिति के संयोजक पैट्रिक मोरोनी ने कहा कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन चुनी गई टीम सबसे मजबूत है, जिसमें अनुभवी विश्वस्तरीय खिलाड़ी और उभरते युवा टी-20 सितारे शामिल हैं।

टीम टी-20 विश्व कप के लिए ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। दक्षिण अफ्रीका ग्रुप-D में मौजूद है। उनके साथ न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE की टीम है। टी-20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, क्वेना माफाका, जेसन स्मिथ, कगिसो रबाडा, क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, केशव महाराज और एनरिक नॉर्खिया।

प्रारूप ऐसा होगा टूर्नामेंट का प्रारूप इसका प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी-20 विश्व कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी।

