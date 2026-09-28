ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम घोषित, कगिसो रबाडा की वापसी

कोएट्जी को भी टेस्ट टीम में जगह मिली है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी।

कोएट्जी ने आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था।

उनके अलावा बॉश, यानसेन, मुल्डर और पैटरसन को तेज गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किया गया है।

पैटरसन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल जीतने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। टीम में तेज गेंदबाजों का मजबूत संयोजन नजर आ रहा है।