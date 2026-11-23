मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, "जब हमने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था तब हमें लगा कि पिच से गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी। लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें दिन पिच लगातार सपाट होती गई। ओवर बढ़ने या दिन गुजरने के बावजूद पिच पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बल्कि पिच धीमी होती चली गई। मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच के लिए अच्छी पिच नहीं थी, खासकर तब जब आप मैच का नतीजा चाहते हों।"