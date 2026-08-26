सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

श्रीलंका टीम अपनी पहली पारी में 137 रन पर 5 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी।

उसके बाद दिनुशा बल्लेबाजी के लिए आए और एक छोर पकड़ लिया। उन्होंने पासिंदु सूरियाबंदारा (80) के साथ छठे विकेट के लिए 34, केशरा नुवांथा (18) के साथ 57 और लाहिरू कुमार (12) के साथ 58 रन की साझेदारी निभाई।

वह पारी में 162 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।