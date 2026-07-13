स्नेह राणा ने हासिल की खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली 5वीं भारतीय महिला बनीं

राणा महिला टेस्ट में 30 विकेट पूरे करने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बन गईं। वह डायना एडुलजी (63), शुभांगी कुलकर्णी (60), झूलन गोस्वामी (44) और नीतू डेविड (41) के साथ इस सूची में शामिल हो गईं।

राणा ने अब तक 6 टेस्ट की 10 पारियों में 20.96 के औसत से 30 विकेट लिए हैं। वह 3 बार 4 और एक बार 5 विकेट हॉल लेने में भी सफल रही हैं।

उन्होंने एक बार मैच में 10 विकेट भी लिए हैं।