स्मृति मंधाना ने महिला टी-20 विश्व कप में जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

करियर

कैसा रहा है मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

मंधाना ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 168 मैच खेले हैं और इसकी 162 पारियों में 30.44 की औसत से 4,475 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 125.35 की रही है। इस खिलाड़ी ने अब तक 35 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन (985) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।