स्मृति मंधाना टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल इकलौती भारतीय

रन

मंधाना ने ये कीर्तिमान किए हैं अपने नाम

मंधाना ने पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट में लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह इस समय महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 167 मैचों में 30.14 की औसत से 4,401 रन बनाए हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 17 शतक लगाने के मामले में वह ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग की बराबरी पर हैं। एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा वनडे 1,362 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है।