स्मृति मंधाना टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल इकलौती भारतीय
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को 'टाइम' मैगजीन 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। पत्रिका ने इस सूची में खिलाड़ियों के साथ-साथ कोच, खेल प्रशासक, निवेशक और खेल जगत में बदलाव लाने वाले लोगों को भी जगह दी है। मंधाना का चयन भारतीय खेलों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
दिग्गज
इन दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुईं मंधाना
मंधाना का नाम इस सूची में शामिल होने के बाद वह दुनिया के दिग्गज खेल सितारों की कतार में आ गई हैं। सूची में उनके साथ लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रोन जेम्स, कार्लोस अल्काराज और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। 'टाइम' मैगजीन ने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना की है। साथ ही कहा कि मंधाना ने व्यक्तिगत उपलब्धियों और टीम की सफलता के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया है।
रन
मंधाना ने ये कीर्तिमान किए हैं अपने नाम
मंधाना ने पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट में लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह इस समय महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 167 मैचों में 30.14 की औसत से 4,401 रन बनाए हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 17 शतक लगाने के मामले में वह ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग की बराबरी पर हैं। एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा वनडे 1,362 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है।
क्रिकेट
हर प्रारूप में मंधाना ने किया है शानदार प्रदर्शन
मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। उन्होंने भारत को महिला वनडे विश्व कप जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में शामिल रहीं। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर मंधाना ने महिला क्रिकेट में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम की हैं।
टाइम
तेम्बा बावुमा भी इस सूची में शामिल
'टाइम' मैगजीन की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की 2026 सूची में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान तेम्बा बावुमा भी शामिल हैं। बावुमा ने अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब दिलाया था। उनकी अगुआई में टीम ने लंबे समय से चले आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ट्रॉफी के इंतजार को भी खत्म किया, जिसके बाद उन्हें यह सम्मान मिला।