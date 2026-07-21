टी-20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को दी बड़ी चेतावनी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है और मुकाबला एकतरफा नहीं होगा। 3 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होने वाला है। भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज हारी है। सिकंदर ने दोनों टीमों की जीत की संभावनाओं को बराबर बताया है।
बयान
सिकंदर ने क्या कहा?
सिकंदर के अनुसार जिम्बाब्वे की टीम हाल के समय में लगातार अच्छा और मनोरंजक क्रिकेट खेल रही है।
उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीत का बराबर मौका होगा, लेकिन एक बात को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जिम्बाब्वे जिस तरह से लगातार अच्छा और मनोरंजक क्रिकेट खेल रहा है, उससे यह सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है।"
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मिली हालिया जीतों का भी जिक्र किया।
बदलाव
दोनों टीमें बदलाव से गुजर रही- सिकंदर
सिकंदर ने यह भी कहा कि दोनों टीमें बदलाव के दौर से गुजर रही हैं, जिससे मुकाबला और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है।
उन्होंने आगे कहा, "भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और कुछ हद तक जिम्बाब्वे में भी इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा।"
उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि बदलाव के बावजूद मैच बराबरी के होंगे। बता दें, दोनों टीमें नए खिलाड़ियों और नई रणनीतियों के साथ मैदान पर उतरेंगी।
प्रदर्शन
हाल के दिनों में भारतीय टीम का रहा है बेहद खराब प्रदर्शन
भारतीय टीम इस सीरीज में हाल के खराब टी-20 प्रदर्शन के बाद उतरेगी।
टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में 2-0 से हार मिली थी, जबकि नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इंग्लैंड के खिलाफ भी उसे 4-0 से हार का सामना करना पड़ा।
शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे सीरीज भी 2-1 से गंवा चुकी है।
ये नतीजे टीम के हालिया संघर्ष और बदलाव के दौर को दिखाते हैं।
हेड-टू-हेड
जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में खेला गया था।
अब तक दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 11 मैच में जीत मिली है। 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
जिम्बाब्वे की धरती पर दोनों के बीच अब तक 12 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 9 मैच में जीत मिली है।
3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।