टी-20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को दी बड़ी चेतावनी

सिकंदर के अनुसार जिम्बाब्वे की टीम हाल के समय में लगातार अच्छा और मनोरंजक क्रिकेट खेल रही है।

उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीत का बराबर मौका होगा, लेकिन एक बात को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जिम्बाब्वे जिस तरह से लगातार अच्छा और मनोरंजक क्रिकेट खेल रहा है, उससे यह सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है।"

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मिली हालिया जीतों का भी जिक्र किया।