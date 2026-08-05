शुभमन गिल से श्रीलंका में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: विदेशी धरती पर कैसा रहा है भारतीय कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार 11:59 am Aug 05, 202611:59 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। विदेशी धरती पर उनका टेस्ट रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है। यह पहली बार होगा जब वह श्रीलंका में टेस्ट खेलते नजर आएंगे। ऐसे में स्पिन गेंदबाजों की मददगार मानी जाने वाली श्रीलंकाई पिचों पर वह खुद को साबित करना चाहेंगे। आइए भारत से बाहर उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।