शुभमन गिल ने जड़ा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए क्यों हुए रिटायर्ड हर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली। इसके बाद ये खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो गया। ये उनके वनडे करियर का 19वां और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया। गिल रिटायर्ड हर्ट होने के बाद फिर बल्लेबाजी करने नहीं आए। गिल पैर में ऐंठन (क्रैम्प) से परेशान थे। वह अगले मैच तक फिट हो जाएंगे।
पारी
ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी
गिल ने 75 गेंदों का सामना किया और 80 रन बनाए। उनक बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 106.67 की रही।
पहले विकेट के लिए गिल ने रोहित शर्मा के साथ 45 गेंदों में 43 रन की साझेदारी निभाई।
रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ 103 गेंदों में 101 रन जोड़े।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे हैं गिल के आंकड़े
इंग्लैंड के खिलाफ गिल ने पहला वनडे 2023 में खेला था। अब तक उन्होंने 5 वनडे खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 87 की उम्दा औसत के साथ 348 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है।
इंग्लैंड में गिल अपना पहला ही वनडे मुकाबला खेल रहे थे और शानदार 80* रन बनाए। उन्होंने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है गिल का वनडे करियर
गिल ने अपना पहला वनडे 2019 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 64 पारियों में 60.57 की औसत से 3,271 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 9 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है।
साल 2026 में उन्होंने 7 वनडे खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 113.25 की औसत से 453 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं।
हासिल
गिल की कप्तानी में खत्म हुआ इंग्लैंड का दबदबा
गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एडग्बास्टन में बड़ी उपलब्धि हासिल की।
भारत की जीत के साथ ही इंग्लैंड का इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में 11 साल का दबदबा खत्म हो गया।
2014 के बाद पहली बार इंग्लिश टीम को एडग्बास्टन में हार का सामना करना पड़ा।
इससे पहले इंग्लैंड ने इस मैदान पर 2015, 2016, 2017, 2019 (में दो बार) 2021 और 2025 में खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की थी।