शुभमन गिल ने जड़ा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए क्यों हुए रिटायर्ड हर्ट

इंग्लैंड के खिलाफ गिल ने पहला वनडे 2023 में खेला था। अब तक उन्होंने 5 वनडे खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 87 की उम्दा औसत के साथ 348 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है।

इंग्लैंड में गिल अपना पहला ही वनडे मुकाबला खेल रहे थे और शानदार 80* रन बनाए। उन्होंने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए हैं।