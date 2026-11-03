शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले किया अपनी रणनीति का खुलासा

पिछले कुछ समय से गिल को गर्दन की तकलीफ से परेशान हैं, लेकिन कप्तान ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "अब कोई समस्या नहीं है। मैंने नेट पर करीब डेढ़ घंटे तक बल्लेबाजी की और बिना किसी परेशानी के फील्डिंग प्रैक्टिस भी पूरी की। इस समय कोई दिक्कत नहीं है।"

न्यूजीलैंड की धरती पर गिल का पिछला वनडे रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। वह वहां पर 5 मैचों में केवल 124 रन ही बना पाए हैं।