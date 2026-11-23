वेलिंगटन टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद भड़के शुभमन गिल, ICC के नियम पर उठाए सवाल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सोमवार को गेंद चमकाने के लिए सलाइवा (लार) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रखने के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं ऐसे में इस प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं रह गया है। गिल ने यह टिप्पणी वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद की। उन्होंने इस नियम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
बयान
गिल ने क्या कहा?
गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल की अनुमति क्यों नहीं है। कोविड-19 महामारी खत्म हुए कई साल हो चुके हैं फिर भी इस पर प्रतिबंध क्यों है?"
ICC ने मई 2020 में गेंद पर लार लगाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। खिलाड़ियों को पसीने से गेंद चमकाने की अनुमति थी।
सितंबर 2022 में ICC ने संक्रमण का खतरा कम करने के लिए इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया।
जीत
जीत दर्ज ना कर पाना निराशाजनक- गिल
गिल ने यह भी स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड को दबाव में रखने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाना भारतीय टीम के लिए निराशाजनक रहा।
अगस्त में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद यह भारत का लगातार दूसरा ड्रॉ टेस्ट है।
गिल ने आगे कहा, "यह निराशाजनक है क्योंकि हमें वह नतीजा नहीं मिला जो हम चाहते थे। आजकल टेस्ट मैच ड्रॉ होना आम बात नहीं है। हम लगातार ड्रॉ खेलने के आदी नहीं हैं।"
स्विंग
खिलाड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं लार?
गेंदबाज गेंद के एक हिस्से को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल करते हैं। इससे गेंद के दोनों हिस्सों की सतह में अंतर पैदा होता है जो हवा में स्विंग कराने में मदद करता है।
परंपरागत रूप से लार का इस्तेमाल गेंद की चमक बरकरार रखने और तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग हासिल करने में मदद के लिए किया जाता रहा है।
खासकर सूखी परिस्थितियों और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग हासिल करने में यह काफी उपयोगी साबित होती है।