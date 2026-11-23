गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल की अनुमति क्यों नहीं है। कोविड-19 महामारी खत्म हुए कई साल हो चुके हैं फिर भी इस पर प्रतिबंध क्यों है?"

ICC ने मई 2020 में गेंद पर लार लगाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। खिलाड़ियों को पसीने से गेंद चमकाने की अनुमति थी।

सितंबर 2022 में ICC ने संक्रमण का खतरा कम करने के लिए इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया।