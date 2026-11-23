शुभमन गिल ने टॉम ब्लंडेल के DRS पर आउट होते ही किया भांगड़ा

वेलिंगटन टेस्ट: शुभमन गिल ने टॉम ब्लंडेल के खिलाफ लिया DRS, आउट होते ही किया भांगड़ा

लेखन भारत शर्मा 03:29 pm Nov 23, 202603:29 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल का एक बेहद मजेदार और जोशीला अंदाज देखने को मिला। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल को DRS के जरिए आउट करने के बाद शुभमन गिल मैदान पर ही भांगड़ा करते नजर आए। गिल के इस देसी सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।