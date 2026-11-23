वेलिंगटन टेस्ट: शुभमन गिल ने टॉम ब्लंडेल के खिलाफ लिया DRS, आउट होते ही किया भांगड़ा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल का एक बेहद मजेदार और जोशीला अंदाज देखने को मिला। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल को DRS के जरिए आउट करने के बाद शुभमन गिल मैदान पर ही भांगड़ा करते नजर आए। गिल के इस देसी सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
रिव्यू
गिल ने पंत से सलाह लिए बिना ही लिया रिव्यू
यह दिलचस्प वाकया न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 77वें ओवर में देखने को मिला, जब मेजबान टीम मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी।
तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की एक गेंद टॉम ब्लंडेल के बल्ले के पास से गुजरी, जिस पर कंबोज ने कैच आउट की जोरदार अपील की।
मैदानी अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए जाने के बाद कप्तान गिल ने विकेटकीपर ऋषभ पंत से सलाह लिए बिना ही तुरंत DRS रिव्यू लेने का फैसला कर लिया।
जश्न
गिल ने भांगड़ा कर मनाया विकेट का जश्न
थर्ड अंपायर ने जब 'सोनिक' तकनीक का इस्तेमाल किया, तो गेंद के बल्ले के पास से गुजरते समय एक बेहद हल्की आवाज (स्पाइक) दर्ज हुई, जिससे ब्लंडेल के आउट होने की पुष्टि हो गई।
ब्लंडेल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह इस मैच में अंशुल कंबोज का तीसरा विकेट था।
जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर 'आउट' लिखा आया, कप्तान गिल खुद को रोक नहीं पाए और बीच मैदान पर ही भांगड़ा स्टाइल में डांस करने लगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें गिल का भांगड़ा डांस
Shubman gill Era has started, it's dancing Era has started 😭— VK (@Aur_vicky) November 23, 2026
Gill be like - DRS success ho gaya ab captaincy pe koi question nhi uthega 😂 pic.twitter.com/GLDhikSXyM
चर्चा
तीसरे दिन भी DRS को लेकर चर्चा में थे गिल
इस टेस्ट मैच में यह दूसरी बार था जब गिल किसी DRS फैसले को लेकर सुर्खियों में आए।
इससे पहले मैच के तीसरे दिन यानी 21 नवंबर को भी नाथन स्मिथ की गेंद पर मैदानी अंपायर ने गिल को LBW आउट दे दिया था, लेकिन गिल ने रिव्यू लेकर फैसला अपने पक्ष में पलट लिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय थर्ड अंपायर के फैसले से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी नाखुश दिखे थे, लेकिन गिल विकेट बचाने में सफल रहे।