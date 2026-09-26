शुभमन गिल के आंकड़े घरेलू सरजमीं पर कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: कप्तान शुभमन गिल का घरेलू सरजमीं पर कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार 01:18 pm Sep 26, 202601:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर खास नजरें रहेंगी। उनसे कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। घरेलू मैदान पर वनडे क्रिकेट में गिल का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ऐसे में सीरीज शुरू होने से पहले भारत में उनके प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।