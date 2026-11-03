हार्दिक पांड्या की चोट पर शुभमन गिल का बड़ा खुलासा, बताया टीम के लिए क्यों जरूरी

गिल ने कहा, "हमारी उनके साथ बातचीत हुई है। वह चोटों को लेकर बदकिस्मत रहे हैं। उम्मीद है कि वह जल्द ही वापसी करेंगे। वह पहले कुछ घरेलू क्रिकेट खेलेंगे और उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही भारतीय टीम में वापस देखेंगे।"

आगामी वनडे विश्व कप में पांड्या की भूमिका पर गिल ने कहा, "जब भी हार्दिक की वापसी होगी, नंबर 7 और नंबर 8 की पोजीशन भी संभल जाएगी। मैं हमारे मौजूदा बल्लेबाजी समूह से काफी खुश हूं।"