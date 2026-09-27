शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 08:33 pm Sep 27, 202608:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (110) खेली। ये उनके वनडे करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा है, जिसे उन्होंने 96 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।