शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (110) खेली। ये उनके वनडे करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा है, जिसे उन्होंने 96 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी
गिल को मैच में बड़ा जीवनदान मिला, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया।
पहले विकेट के लिए उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 72 गेंदों में 74 रन की साझेदारी निभाई।
इसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ 132 गेंदों में 151 रन जोड़ दिए। यहीं से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में चला गया।
गिल 108 गेंद में 110 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 101.85 की रही।
आंकड़े
वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसे हैं गिल के आंकड़े
वेस्टइंडीज के खिलाफ गिल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2022 में खेला था।
उन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 73.50 की औसत से 441 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी निकले हैं।
गिल ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ उनकी औसत 63.16 की रही है।
तेज
गिल ने हासिल की थी यह उपलब्धि
वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 3,000 रन पूरे करने के मामले में गिल ने खास उपलब्धि हासिल की है।
गिल ने यह मुकाम 61 पारियों में हासिल किया और इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला 55 पारियों में 3,000 रन पूरे कर सबसे तेज हैं।
रोहित ने 63 पारियों में ये कारनामा किया था। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 65 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
ज्यादा
गिल साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने
गिल साल 2026 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उनके नाम 10 मैचों की 9 पारियों में 671 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 95.85 का रहा है।
भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ा है। रूट ने 2026 में 9 मैचों में 114.60 की औसत से 573 रन बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है गिल का करियर
गिल ने भारत के लिए अपना पहला वनडे साल 2019 में खेला था।
उन्होंने अब तक 68 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 61.21 की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 3,489 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 10 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है।
साल 2026 में गिल के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है।