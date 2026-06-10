शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ये रिकॉर्ड्स कर सकते हैं अपने नाम

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वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे कर सकते हैं गिल

गिल वनडे में 3,000 रन पूरे करने वाले 21वें भारतीय बन सकते हैं। उन्हें इसके लिए 47 रनों की जरूरत है। अब तक भारतीय कप्तान ने 61 वनडे मैचों में 55.71 के शानदार औसत से 2,953 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 100 की रही है। अपने शानदार करियर में गिल 8 शतक, 17 अर्धशतक और एक दोहरा शतक लगा चुके हैं। उनका उच्चतम स्कोर 208 रन है, जो उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था।