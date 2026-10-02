शुभमन गिल साल 2026 में बना सकते हैं 3 बड़े वनडे रिकॉर्ड

शुभमन गिल साल 2026 में ये 3 बडे वनडे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम

लेखन भारत शर्मा 03:23 pm Oct 02, 202603:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल इस साल वनडे क्रिकेट में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्रिकइन्फो के अनुसार, वह इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 11 मैचों में 127.71 की औसत से 894 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 119.51 की रही है, जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वह अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं। ऐसे में वह इस साल 3 बड़े वनडे रिकॉर्ड बना सकते हैं।