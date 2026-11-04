शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

शुभमन गिल ने लिस्ट-A क्रिकेट में पूरे किए 6,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 01:40 pm Nov 04, 202601:40 pm

क्या है खबर?

शुभमन गिल ने लिस्ट-A क्रिकेट में अपने 6,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। गिल ने 12वां रन बनाते ही ये आंकड़ा छूआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान ने विराट कोहली के साथ 50 से अधिक रन की साझेदारी भी की। भारत 186 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा था। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।