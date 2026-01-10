टी-20 विश्व कप से बाहर होने पर शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर वनडे कप्तान शुभमन गिल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले पहले वनडे मुकाबले से पहले गिल ने कहा कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और टूर्नामेंट के लिए टीम को शुभकामनाएं देते हैं। हाल के दिनों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिसके चलते उन्हें टीम में जगह नहीं मिली।
बयान
गिल ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं। टी-20 विश्व कप के लिए टीम को मेरी शुभकामनाएं। मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। हर खिलाड़ी देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है और चयनकर्ताओं ने अपना फैसला लिया है।"
बल्लेबाजी
आखिरी टी-20 सीरीज में ऐसा रहा था गिल का प्रदर्शन
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में गिल बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे। इससे पहले सीरीज के शुरुआती 2 टी-20 मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। पहले 2 मैचों में उनके स्कोर 4 और 0 रन रहे थे। वह आखिरी 2 टी-20 मैच में चोट के कारण नहीं खेले थे।
2025
टी-20 अंतरराष्ट्रीय: साल 2025 में ऐसा था गिल का प्रदर्शन
गिल ने साल 2025 में टेस्ट प्रारूप में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, टी-20 में रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए थे। 2025 में इस शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए थे। इस बीच वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में गिल ने 36 पारियों में 28.03 की औसत से 869 रन बनाए हैं।
वापसी
गिल की हो रही वनडे टीम में वापसी
गिल की वनडे टीम में वापसी से शीर्ष क्रम में यशस्वी जायसवाल की जगह खतरे में पड़ सकती है। वहीं, श्रेयस अय्यर की वापसी से बल्लेबाजी क्रम में किए जा रहे प्रयोग खत्म होने की उम्मीद है और वह एक बार फिर नंबर-4 पर लौट सकते हैं। केएल राहुल का निचले क्रम में बल्लेबाज और विकेटकीपर के तौर पर रोल तय माना जा रहा है, जिससे ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना पड़ सकता है।