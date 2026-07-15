शुभमन गिल एजबेस्टन में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं

शुभमन गिल एजबेस्टन में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए किसे पछाड़ा

लेखन भारत शर्मा 02:56 pm Jul 15, 202602:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी (80 रिटायर्ड हर्ट) खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पारी के साथ ही उन्होंने इंग्लिश सरजमीं पर एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है। वह इस मैदान पर दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।