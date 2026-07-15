शुभमन गिल एजबेस्टन में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए किसे पछाड़ा

शुभमन गिल एजबेस्टन में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए किसे पछाड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी (80 रिटायर्ड हर्ट) खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पारी के साथ ही उन्होंने इंग्लिश सरजमीं पर एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है। वह इस मैदान पर दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
उपलब्धि
गिल ने रोहित शर्मा को पछाड़ा
गिल के अब एजबेस्टन में 4 पारियों में 132.75 की औसत से 531 रन हो गए हैं।
अपनी पारी का 39वां रन बनाते ही उन्होंने इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 9 पारियों में 69.85 की औसत से 489 रन बनाए हैं।
इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने यहां 14 पारियों में 63.80 की औसत से 638 रन बनाए हैं।
करियर
कैसा रहा है गिल का वनडे करियर?
गिल ने अपना पहला वनडे 2019 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 64 पारियों में 60.57 की औसत से 3,271 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 9 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है।
साल 2026 में उन्होंने 7 वनडे खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 113.25 की औसत से 453 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं।